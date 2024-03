Caso Marielle: 'Sonhamos com esse dia', diz Anielle com prisão de mandantes

A ministra Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, comemorou as prisões dos supostos mandantes do crime contra a vereadora em publicação nas redes.

O que aconteceu

Agradecimento a Alexandre de Moraes. Uma das pessoas às quais Anielle agradeceu foi o ministro do STF, que ficou com o caso em mãos após transferência do STJ.

"Estamos mais perto da Justiça". Ela também agradeceu ao empenho da Polícia Federal, do Governo Federal, e dos ministérios públicos envolvidos no caso.