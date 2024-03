Freixo: Caso Marielle só foi resolvido porque Lula assumiu poder e mudou PF

Freixo reforçou que "crime, política e polícia andam juntos no Rio" e que a sociedade precisa dar um basta nesta relação contaminada.

Não dá para ter aliança com o crime no Rio de Janeiro. Converso isso com o [prefeito] Eduardo Paes. Não dá para achar que vai governar com o crime e será diferente de tudo o que aconteceu.

O Rio de Janeiro tem que ser um pacto civilizatório contra o crime. É um Estado dominado e leiloado para o crime. Se for para chamar representantes do crime para estar dentro do projeto do governo, não dá; vai acabar sob o crime. Marcelo Freixo, presidente da Embratur e ex-deputado federal

