Caso Marielle: PSOL pede investigação contra Braga Netto por nomear Rivaldo

Parlamentares do PSOL acionaram a PGR (Procuradoria-Geral da República) para pedir uma investigação contra o general Walter Braga Netto, responsável por nomear o delegado Rivaldo Barbosa à chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em 2018. Rivaldo foi preso por suspeita de ter ajudado a planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O que aconteceu

PSOL cita função de Braga Netto como interventor federal no Rio. Em representação enviada à PGR, os parlamentares lembram que a oficialização de Rivaldo como chefe da Polícia Civil aconteceu em 13 de março de 2018 — um dia antes do assassinato de Marielle. O responsável pela nomeação do delegado foi Braga Netto, então chefe da intervenção federal na segurança pública do Rio.

Partido questiona escolha de titular da Delegacia de Homicídios. O partido também argumenta que, à frente da Polícia Civil, Rivaldo ainda nomeou Giniton Lages — pessoa de sua confiança — para o cargo de delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital, responsável por investigar o crime. Isso "operacionalizou a garantia da impunidade", diz o PSOL, citando as investigações da Polícia Federal.