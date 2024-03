PL mira eleger 1/3 dos prefeitos do RJ com deputados investigados pela PF

O PL, partido de Jair Bolsonaro, espera vencer a eleição a prefeito em 30 cidades do Rio. O número representa um terço dos 92 municípios do estado, que é berço do bolsonarismo. Os planos do PL incluem lançar deputados investigados pela Polícia Federal.

O que aconteceu

Suspeito de integrar a chamada "Abin paralela", Alexandre Ramagem já está em pré-campanha na cidade do Rio. As redes sociais dele têm fotos do deputado abraçado com Bolsonaro em meio à militância.

O parlamentar é suspeito de comandar um esquema de monitoramento ilegal de adversários e até de aliados. Para isso, teria usado um software espião. A PF já cumpriu mandado de busca e apreensão contra Ramagem.