OAB enviará parecer a Lula se manifestando contra fim das 'saidinhas'

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou que encaminhará um parecer ao presidente Lula (PT) se manifestando contra o PL (projeto de lei) que acaba com a saída temporária dos presos, conhecida como "saidinha". Aprovado pela Câmara na semana passada, o texto aguarda a sanção do chefe do Executivo.

O que aconteceu

Documento que será encaminhado a Lula foi aprovado em sessão do Conselho Pleno da OAB na segunda-feira (25). Segundo matéria publicada no site da entidade, o texto aborda os possíveis impactos nas garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal de 1988, em caso de sanção do Projeto de Lei, que propõe modificações na Lei de Execução Penal. Sem detalhar, a OAB citou "divergências" presentes nos artigos do PL.

OAB diz expressar sua oposição contra o fim das saidinhas. A entidade argumenta que o fim do benefício pode "comprometer princípios essenciais do Estado Democrático de Direito e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil".