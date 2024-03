Defesa de Bolsonaro quer falar pessoalmente com Moraes sobre embaixada

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que deseja explicar pessoalmente ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes sobre a ida do ex-mandatário à embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro.

O que aconteceu

O advogado Fabio Wajngarten escreveu no X (antigo Twitter) que irá protocolar a petição com os esclarecimentos de forma online. Ele disse que o procedimento será realizado desta forma porque a Suprema Corte está em recesso nesta quarta-feira (27). Na segunda-feira (25), Moraes deu 48 horas para que Bolsonaro explicasse a ida à embaixada húngara após ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. A defesa do ex-presidente já havia dito ao UOL que responderia aos questionamentos no prazo.

Wajngarten também esclareceu por que deseja realizar explicação presencial. Segundo o defensor, a medida seria uma forma de "elucidar, por completo, toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o tema".