Boulos tem atuação discreta em um ano na Câmara

Urgência aprovada. Em agosto, o então líder do PSOL conseguiu aprovar um requerimento de urgência para sua proposta, o que levou o texto direto ao plenário, sem necessidade de passar por comissões. O efeito também foi válido para o projeto mais antigo ao qual o texto de Boulos estava vinculado.

O relatório foi aprovado em votação simbólica e seguiu para análise do Senado, ainda não finalizada. Durante a votação na Câmara, a relatora do projeto de 2007, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), apresentou um parecer que englobava o texto apresentado por Boulos e de outros com temática parecida.

O outro projeto define agosto como o mês de combate às desigualdades. O texto é simples, com apenas três artigos, e estabelece que durante aquele período o Congresso analisará as políticas públicas sociais do governo federal, com a finalidade de "fiscalizar a implementação, consolidação e expansão" dessas ações.

A votação do projeto, contudo, aconteceu com intenso debate entre oposição e governistas. Deputados como Marcos Pollon (PL-MS) e Marcel van Hattem (Novo-RS) tentaram obstruir a votação com a apresentação de questões de ordem e requerimentos para adiar a análise da proposta.

Opositores usaram pautas conservadoras para criticar. Parlamentares bolsonaristas quiseram barrar a aprovação do projeto a partir de sua justificativa. No texto, Boulos argumenta que as desigualdades "estão estruturadas a partir da intersecção do racismo e da opressão de gênero". Na visão de deputados contrários ao projeto, o último termo seria um indicativo de que, na verdade, a proposta abre caminho para a tese da "ideologia de gênero", pauta combatida pela extrema direita.

Discussão só terminou de madrugada. O texto-base foi aprovado por 235 votos a favor e 110 contra. Entretanto, por falta de quórum, a votação não foi concluída. Ainda é necessário analisar os cinco destaques —trechos que podem alterar a redação do texto após sua aprovação— apresentados pelo PL. Só um deles foi votado e rejeitado. O projeto segue sem previsão de ser concluído.