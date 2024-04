Tales: Bolsonaristas se dizem patriotas, mas apoiam estrangeiro golpista

Maierovitch: Moraes se precipita, faz estardalhaço com Musk e prejudica STF

Alexandre de Moraes se precipita e compromete a imagem do STF (Supremo Tribunal Federal) ao rebatar os ataques promovidos pelo dono do X (antigo Twitter) Elon Musk, disse o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch.

Moraes se precipita, toma o lugar do Ministério Público e repete o episódio do aeroporto de Roma. Faz esse estardalhaço, que não é função dele. Se ele é atacado, há no Estado Democrático de Direito quem vai cuidar disso e promover medidas. O que Moraes faz? Arruma uma briga e monta um ringue que prejudica a imagem do Supremo. O estamento do Musk é embaixo; Moraes o chama para cima, no nível do Supremo. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

