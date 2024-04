Sem citar Musk, Lula critica viagens espaciais: 'Vai ter que viver aqui'

Elon Musk é um dos empresários que investe em exploração espacial. No mês passado, o dono da Space X realizou o terceiro voo teste da espaçonave Starship, projetada para alcançar a Lua e Marte. O lançamento, sem tripulantes, foi considerado o mais bem-sucedido projeto até o momento, apesar da base ter perdido contato com a nave quando ela se encaminhava para voltar à órbita da Terra.

Lula participou de lançamento de programa para reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia. A iniciativa prevê R$ 730 milhões em investimentos da União para promover o desenvolvimento sustentável em 70 municípios da região.

Dinheiro será destinado a ações nos municípios a pela lógica do "pagamento por performance". Segundo o governo federal, quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido. O parâmetro será o sistema de monitoramento Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O duelo entre Musk e Alexandre de Moraes

Também dono do X (antigo Twitter), Musk tem feito críticas ao ministro do STF. Em ataques publicados na plataforma no último final de semana, o bilionário ameaça não cumprir decisões judiciais sobre restrição ou bloqueio de perfis no X.

O bilionário acusa Moraes de "censura agressiva". Ele diz que as decisões de Moraes "violam a lei brasileira". Musk fez o comentário compartilhando uma sequência de publicações do jornalista norte-americano Michael Shellenberger com o título "Twitter Files Brasil".