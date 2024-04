OAB aprova PEC para rebater Moraes; texto será enviado à Câmara

A Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, na segunda-feira (15), o texto da PEC que garante o direito do advogado de fazer a chamada "sustentação oral". O texto é uma reação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que tem negado a manifestação da defesa em casos de agravos regimentais.

O que aconteceu

A Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB Nacional. O texto do comunicado em que a entidade anuncia a aprovação da proposta, divulgado nesta terça-feira (16), diz que o projeto serve "especialmente" para casos no Supremo Tribunal Federal.

O projeto propõe a alteração do artigo 133 da Constituição. O objetivo é garantir a manifestação da defesa em todas as fases decisivas do processo judicial, sob pena de nulidade das decisões.