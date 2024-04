Em dia de ato pró-Bolsonaro, Lula fala de pássaro e Minha Casa Minha Vida

Janja escreveu na publicação que o domingo foi dia de conferir "as obras do Minha Casa, Minha Vida que os João de Barro construíram aqui no Alvorada".

Domingo conferindo as obras do Minha Casa, Minha Vida que os João de Barro construíram aqui no Alvorada. pic.twitter.com/0sBNiV3MqE -- Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 21, 2024

Bolsonaro exalta Musk

Bolsonaro usou o ato para dizer que as eleições 2022 são "página virada" e exaltar Elon Musk, dono do X e seu aliado na queda de braço com o STF (Supremo Tribunal Federal).

O ex-presidente não citou o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro começou a discursar 1h20 após o início do ato. Na fala de 34 minutos, ele lembrou a facada em 2018, a campanha que o levou à presidência e a suposta perseguição que tem sofrido desde então. "O sistema não gostou dos quatro anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de expressão", disse.

"Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia", afirmou Silas Malafaia, que discursou momentos antes de Bolsonaro. Organizador do ato, o pastor da Assembleia de Deus classificou como arbitrárias várias decisões recentes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele classificou o inquérito das fake news, tocado por Moraes, como "aberração jurídica".