Gabinete dividido, pró-educação, briga com Ciro: como Tabata atua na Câmara

Equipe dividida com mais congressistas. Desde 2019, a deputada mantém com outros seis parlamentares uma equipe conjunta de assessoria técnica no Congresso. A iniciativa é conhecida como Gabinete Compartilhado e conta com processo seletivo nacional, que recebe milhares de inscrições. Atualmente, são nove assessores especialistas nas áreas de políticas públicas, fiscalização, dados, meio ambiente e educação.

Mais assessores no gabinete. Tabata conta ainda com 21 secretários parlamentares em seu gabinete na Câmara. Um deles, Ícaro Santana, também é analista de fiscalização no Gabinete Compartilhado.

Centenas de projetos. A deputada é autora de 1.544 propostas, sendo coautora na maior parte delas. Das ideias em que é a autora principal, conseguiu a aprovação de sete no plenário da Câmara, com temas que incluem educação, sua principal bandeira, mudanças climáticas e regras para a administração pública. Entre as aprovações, destacam-se a que cria uma bolsa para evitar a evasão escolar de estudantes do ensino médio, instituída pelo governo Lula como Programa Pé-de-Meia, e a que tipifica e criminaliza a corrupção sexual.

Propostas em defesa das mulheres. Em 2020, a deputada chegou a elaborar um projeto para que o governo realizasse a distribuição gratuita de absorventes. O conteúdo foi incorporado a um projeto mais antigo da ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade-PE), sendo aprovado pelo Congresso em setembro de 2021.

O texto acabou vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), o que gerou críticas da parlamentar. À época, ela afirmou que a decisão não causava surpresa já que se tratava de um governo que desprezava "os direitos de mulheres e meninas". O veto foi derrubado pelo Congresso em março de 2022.

Relatora de políticas de combate à violência contra a mulher. Ao longo dos dois mandatos, foi designada para relatar 46 propostas, das quais 18 foram aprovadas no plenário. A maior parte está relacionada a políticas de enfrentamento à violência contra a mulher.