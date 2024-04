Bolsonaro encontra prefeita que gravou vídeo jogando livros no lixo em SC

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontrou nesta terça-feira (23), em Santa Catarina, com a prefeita Juliana Maciel (PL), que gravou um vídeo arremessando dois livros didáticos no lixo.

O que aconteceu

Encontro foi publicado nas redes sociais da prefeita de Canoinhas (SC). Juliana Maciel aparece ao lado de Bolsonaro, do governador de SC, Jorginho Mello, e do deputado Maurício Eskudlark (PL), em duas fotos. "Vocês imaginam qual era o assunto com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro?", escreveu.

"Esse é o meu time. Esse é o PL", acrescentou na legenda da publicação. "Hoje estive com o ex mais amado do Brasil, junto do melhor governador do Brasil Jorginho Mello e do deputado que mais mandou recurso para Canoinhas [Maurício] Eskudlark", disse a prefeita.