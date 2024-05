Tales: Querem transformar tragédia no RS em guerra entre PT e PSDB

A tragédia que devastou o Rio Grande do Sul pode se tornar pano de fundo para um conflito político entre PT e PSDB no Estado, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (17).

A questão política se acirrou no Estado após a nomeação de Paulo Pimenta como ministro extraordinário de reconstrução do RS. Como apurou Tales Faria, a nomeação desagradou o governador Eduardo Leite (PSDB).