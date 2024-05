Tales: Leite jogou contra a sorte ao escolher prioridade ideológica no RS

Leite escolheu organizar as contas como prioridade, conforme o caminho ideológico dele. Foi com ela que ele fez aquele vídeo triste no qual pediu que não continuassem com as doações porque competiriam com o comércio local. Ali, Leite mostrou qual era a prioridade dele. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, Leite repete os erros cometidos por outros gestores ao ignorar os alertas dos especialistas e jogar a culpa pela tragédia no Rio Grande do Sul na imprevisibilidade da natureza.

Leite jogou com a sorte. Ele não fez nada para o meio ambiente. Pelo contrário: fez 480 medidas flexibilizando o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Isso é fato; não adianta ele vir falar que "é desburocratizar"; todos eles falam a mesma coisa.

Beira o ridículo Leite falar que 'os alarmes nem sempre dizem a realidade'. Aí é demais; beira a insensatez. Fica difícil para ele explicar. É um gestor novo, em termos de idade, mas com uma postura antiga ao dizer que o clima faz isso e surpreende. Ele não apresentou nada de novo. Esse é o problema. Tales Faria, colunista do UOL

Nobre: Brasil não pode esperar mais e precisa de política de adaptação