Tabata diz que Alckmin será trunfo com eleitorado em SP: 'Ajuda 100%'

Para além do dia a dia, e da força que ele dá, ele [Alckmin] simboliza algumas coisas que eu falo muito no nosso projeto. Que é a questão de ser bom de diálogo, de ser bom de gestão, de juntar inovação com experiência. Até o time com quem a gente vem montando o plano de governo [a equipe de Tabata], muitos desses quadros trabalharam com o vice-presidente Geraldo Alckmin

Tabata Amaral (PSB-SP)

Tabata não indica apoio em 2º turno

A deputada não indicou se vai preferir apoiar Boulos ou o prefeito Ricardo Nunes (PSDB-SP) em um eventual segundo turno. Ela afirma que tem criticado igualmente os dois candidatos, mas que seu principal desafio é convencer o eleitor de que a atual gestão municipal não é boa.

Tabata também não apontou quem deve ser candidato a vice na chapa dela. O apresentador José Luiz Datena, nome cogitado inicialmente, estuda ser candidato pelo PSDB, mas a deputada diz que ainda espera apoio do partido e que sonda lideranças tucanas para a posição de vice.

Eu não estou aqui para apoiar Boulos ou Nunes no segundo turno. Eu não estou aqui para compor equipe, para compor governo, o que quer que seja. E isso eu deixei muito claro. E é uma questão de eu dar ao meu projeto o tamanho que ele tem. Eu trazer um cenário de segundo turno no qual eu não esteja é apequenar esse projeto.

Tabata Amaral, sobre a possibilidade de apoiar Boulos ou Nunes