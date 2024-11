Antes do G20, Janja defende exploração de petróleo na foz do Amazonas

A primeira-dama usa a exploração do pré-sal, "feita com estudos", como exemplo. "A Petrobras é uma coisa de ponta na questão, uma empresa que tem muito desenvolvimento de tecnologias", completou Janja. A íntegra da entrevista será transmitida no sábado (16).

Lula sempre defendeu a exploração, embora vá em caminho contrário ao discurso de desenvolvimento sustentável do governo. A justificativa do Planalto, reverberada pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), é que, enquanto a transição energética não for feita, é preciso manter a exploração.

A Petrobras estima que o bloco da margem equatorial possa conter 5,6 bilhões de barris de petróleo. Essa seria uma das maiores reservas da história do país. Como comparação, o pré-sal tem cerca de 12 bilhões de barris.

A pauta é polêmica. O estímulo à energia limpa e ao desenvolvimento sustentável é uma das principais bandeiras do terceiro mandato de Lula, a mesma que a gestão defende na COP29, no Azerbaijão, neste momento. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) representa o país.

A extração pode prejudicar o bioma de toda a região. Estudos indicam que as construções e intervenções podem alterar a maré e até influenciar na fauna e na flora ao longo de todo o rio.