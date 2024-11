Justiça acata pedido do MP e suspende construção de túnel na Sena Madureira

"Atenção, árvore com ninho" -- moradores sinalizaram árvores na região da Comunidade Souza Ramos Imagem: Cedido ao UOL

Para a execução da obra, será necessária a extração de grande número de exemplares arbóreos há muito existentes no local, sem a suficiente compensação ambiental, além de poder causar dano ecológico e restrição do escoamento de águas pluviais, o que teria maculado, na visão do Ministério Público, a concessão do licenciamento ambiental.

juiz Marcelo Sergio

Moradores continuam em protesto

Árvores ficam na comunidade Souza Ramos, localizada na Vila Mariana. Moradores afirmam que ainda nesta quarta-feira (13) árvores estavam sendo derrubadas na região. Alguns chegaram a se amarrarar às árvores na tentativa de impedir a retirada. "A gente tem manifestação dos populares há quase um mês", afirmou a advogada do instituto de preservação ambiental Vila Augusta, Claudia Pentiocinas, que dá assessoria jurídica aos moradores.

Guardas Civis Municipais e moradores que protestavam contra a derrubada de árvores na comunidade Souza Ramos Imagem: Cedido ao UOL

Comunidade de 57 anos pode deixar de existir caso obras sejam mantidas. A liminar do TJ-SP foi comemorada pelos moradores que permanecem no local. "No dia de hoje eles passaram colocando tapumes em volta das árvores maiores e preparando as escavadeiras e as podadeiras para cortar as árvores", conta a advogada. "Tinha guarda municipal, 20 viaturas da guarda municipal e o choque. Eles estavam prontos para derrubar as árvores quando saiu a liminar, que foi agora."