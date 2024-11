PF diz que analisa caixa encontrada perto de local de explosões em Brasília

Ela afirma que o ex-marido só morreu porque foi descoberto. Nas imagens do circuito de câmeras da praça dos Três Poderes, é possível ver que Luiz recua depois de ser abordado por um segurança. Ele joga alguns explosivos contra a sede do STF, depois se deita no chão com um explosivo perto da cabeça e morre após a detonação (veja vídeo acima).

Moraes criticou anistia após bombas no DF

"Um criminoso anistiado é um criminoso impune", disse Moraes. O ministro avaliou que a tentativa de atentado "não é um fato isolado", porque faz parte de um contexto de ataque às instituições e suas autoridades. Moraes deu a declaração no VI Encontro Nacional do Ministerio Público no Tribunal do Júri, em Brasília, na manhã desta quinta (14).

Segundo Moraes, a pacificação do país depende de não haver anistia. Ele afirma que a Polícia Federal já está próxima de concluir os inquéritos ligados aos atos de 8 de janeiro, e que "não existe possibilidade de pacificação com anistia de criminosos".

Deputados bolsonaristas falam em 'enterro da anistia'. Os parlamentares ligados a Jair Bolsonaro (PL) têm tentado emplacar, no Congresso, um projeto de anistia para os envolvidos na tentativa golpista, inclusive o ex-presidente. Após o atentado de ontem, porém, os bolsonaristas têm avaliado em grupos de WhatsApp que a iniciativa sofreu um forte abalo.

Bolsonaro pediu pacificação. Em publicação no X, ele afirmou que "já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força".