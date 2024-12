SP: Câmara vota orçamento com mais verba para obras e menos para habitação

O UOL procurou a Prefeitura de São Paulo questionando a mudança dos valores. A assessoria pediu mais tempo para enviar a resposta. O espaço segue aberto para posicionamento.

Orçamento para 2025 terá valor total de R$ 49,6 bilhões. A quantia apresenta leve redução em relação ao ano passado, quando a previsão de gastos somou R$ 49,7 bilhões. Todos os valores citados estão atualizados pela variação do IPCA no último ano.

Votação deve ter realização confirmada em reunião marcada para 14h. No chamado colégio de líderes, os vereadores definem o que será votado ou não ao longo da semana. Nos bastidores, a expectativa é de que, se não acontecer hoje, a votação ocorra ainda nesta semana.

Prefeito tem maioria na Câmara

Ricardo Nunes (MDB) aprovou textos difíceis na casa nos últimos dois anos. A revisão do plano diretor da cidade em junho do ano passado, a lei de zoneamento em dezembro e a aprovação do projeto que autorizou a venda da Sabesp em maio de 2024 foram algumas demonstrações de força do prefeito, que é ex-vereador, na Câmara.

Maioria da situação deve se manter nos próximos quatro anos. Após a última eleição, em outubro, partidos de direita e centro-direita elegeram 37 dos 55 vereadores. A expectativa é que o grupo siga com Nunes, como aconteceu na disputa pela prefeitura. Já PT, PSB, Psol e Rede têm, juntos, apenas 16 cadeiras.