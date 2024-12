Tales: 'Não tô nem aí' será marca do governo Tarcísio

Para Tales, Tarcísio de Freitas vai manter o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, no cargo por questões políticas.

Olha, o governador está atado ao Derrite, Não vai afastar o Derrite. O Derrite foi uma indicação do núcleo bolsonarista, inclusive do próprio Bolsonaro, para essa função, para marcar o governo como um governo umbilicalmente ligado ao bolsonarismo, naquilo que é mais caro ao Bolsonaro, que é a política de bandido bom é bandido morto.

Tales Faria, colunista do UOL

Segundo o colunista, o governador "deu aval para as atitudes do secretário".

O Derrite não está fazendo nada diferente do que não tenha combinado com o Tarcísio de Freitas e não vai ser afastado. Porque se for afastado, será uma crise do Tarcísio com o Bolsonaro. E ele não vai comprar essa crise.

Então, essa questão é uma questão vencida para o Tarcísio. Ele vai tentar dar um jeitinho. Por quê? Porque ele precisa desse jeitinho para manter a fama dele de bolsonarista moderado.