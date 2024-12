Quem é Braga Netto, ex-candidato a vice de Bolsonaro preso pela PF

O general Walter Souza Braga Netto, 67, preso hoje pela Polícia Federal por envolvimento no plano de golpe de Estado, é uma figura central da política brasileira recente, com uma carreira marcada por sua atuação no Exército e em cargos estratégicos no governo de Jair Bolsonaro.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, Braga Netto ocupou funções importantes nas Forças Armadas, incluindo o comando de grandes unidades militares no Brasil. Seu protagonismo político cresceu durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, quando assumiu a coordenação das forças de segurança no estado, em um período de alta violência.

Em 2021, foi nomeado Ministro da Defesa, consolidando sua posição como um dos principais articuladores militares do governo Bolsonaro. Antes disso, Braga Netto havia liderado a Casa Civil, destacando-se como um gestor técnico próximo do presidente.