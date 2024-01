Deputada sul-coreana é hospitalizada após ser atacada com pedra na rua

A representante do partido no poder da Coreia do Sul, Bae Hyun-jin, foi atacada na cabeça com uma pedra por uma pessoa não identificada no distrito de Gangnam, em Seul, nesta quinta-feira (25), informou a agência Yonhap.

Bae Hyun-jin, de 40 anos, foi levada ao Hospital Universitário Soon Chun Hyang, na capital, e sua vida não está em perigo, informou a instituição médica.

A deputada do Partido do Poder Popular, ex-âncora de notícias e ex-porta-voz do presidente Yoon Suk Yeol, foi atingida na nuca, disse Yonhap.