Três presos na Índia após estupro coletivo de espanhola de origem brasileira

Segundo Kherwar, a polícia prendeu três pessoas vinculadas ao ataque, embora ainda esteja à procura de outros suspeitos.

Segundo a imprensa, a mulher está sendo atendida em um hospital de Dumka e a polícia abriu uma investigação.

Em 2022, a Índia teve uma média de 90 estupros diários, de acordo com o escritório nacional de registros criminais.

No entanto, muitos destes ataques não são denunciados, devido ao estigma que muitas vezes as vítimas sofrem e também devido à falta de confiança no trabalho da polícia.

As condenações raramente são emitidas e muitos casos acabam estagnados no saturado sistema judicial do país.

Mas, em 2012, o caso de uma estudante que foi vítima de um estupro coletivo e depois assassinada ganhou as manchetes em todo o mundo.