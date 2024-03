Crise profunda na Boeing: CEO anuncia saída em meio a problemas no ar e nos negócios

Ex-funcionário achado morto

Um ex-funcionário da Boeing foi encontrado morto nos Estados Unidos nesta semana, dias após prestar depoimento sobre possíveis falhas nas aeronaves da companhia. A polícia investiga o caso.

John Barnett, 62, foi encontrado morto em Charleston, no estado norte-americano da Carolina do Sul, no último sábado (9). Ele foi gerente de qualidade da Boeing, onde trabalhou por 32 anos até se aposentar, em 2017.Aparentemente, Barnett atirou em si próprio, segundo o gabinete do legista do condado de Charleston.

Em 2019, Barnett disse que a Boeing instalou deliberadamente peças defeituosas no sistema do 787 Dreamliner. A denúncia foi publicada pela BBC e pelo New York Times, e se transformou em uma batalha judicial. A empresa nega as acusações.

A saga do 737 MAX

Em 2018 e 2019, dois acidentes em um intervalo de seis meses com aeronaves Boeing 737 MAX 8 mataram todos os 346 passageiros e tripulantes, o que gerou uma crise na empresa e desencadeou os maiores prejuízos financeiros da história da companhia.