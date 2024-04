ONG diz que Zara e H&M têm vínculo com desmatamento ilegal no Cerrado

A ONG britânica Earthside acusou em um relatório as empresas do setor têxtil H&M e Zara de "vínculos" com atividades de desmatamento ilegal em larga escala no Brasil, apropriação de terras, corrupção e violência nas plantações de algodão das empresas terceirizadas.

Com base em imagens de satélite, decisões judiciais, registros de envio de produtos e investigações confidenciais, a Earthside compilou e analisou dados publicados em um relatório publicado nesta quinta-feira: "Crimes da moda: gigantes europeus da moda vinculados ao algodão sujo no Brasil".

A ONG afirma que acompanhou a viagem de 816 mil toneladas de algodão procedentes de duas das maiores empresas agroindustriais do Brasil - a SLC Agrícola e o Grupo Horita -, no oeste do estado da Bahia.