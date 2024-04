Julgamento de Donald Trump entra em fase decisiva

O julgamento de Donald Trump inicia sua fase decisiva nesta segunda-feira (22) com a apresentação da queixa contra o magnata republicano, acusado de pagar para ocultar casos extraconjugais e assim proteger sua campanha nas eleições de 2016.

Esta é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos se senta no banco dos réus e que, além disso, também pretende retornar à Casa Branca nas eleições de 5 de novembro.

No caso "Povo do Estado de Nova York contra Donald J. Trump", a Promotoria de Manhattan acusa o magnata de 77 anos de 34 acusações de fraude para encobrir o pagamento de US$ 130 mil (quase R$ 680 mil na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels com o objetivo de ocultar um suposto caso extraconjugal ocorrido uma década antes, na reta final da campanha de 2016 que surpreendentemente o levou à Casa Branca.