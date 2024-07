Exército de Israel recupera corpos de cinco reféns em Gaza

Mais tarde, o kibutz Nir Yitzhak anunciou que havia "sido informado da operação de resgate do corpo de Oren Goldin, membro da equipe de emergência do kibutz, morto em 7 de outubro", e que foi levado para Israel.

No ataque do Hamas no sul de Israel, morreram 1.197 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Entre os mortos há mais de 300 militares.

Israel lançou como resposta uma ofensiva contra a Faixa de Gaza que deixou até o momento mais de 39 mil mortos, principalmente civis, segundo números do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.