Zelensky chega a fórum econômico na Itália após pedir 'mais armas' a aliados na Alemanha

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou nesta sexta-feira (6) a Cernobbio, no norte da Itália, onde participará de um fórum econômico, depois de uma visita pela manhã à Alemanha, onde pediu "mais armas" a seus aliados.

Zelensky, que participou horas antes de uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz, tem previsto um encontro com Giorgia Meloni, que deve chegar ao fórum "The European House - Ambrosetti" em Cernobbio no sábado.

O primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que se opõe à ajuda ocidental à Ucrânia para se defender da agressão russa, também participará do fórum.