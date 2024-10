Solanke retorna à seleção da Inglaterra após 7 anos

O técnico interino da seleção inglesa, Lee Carsley, também convocou outras estrelas para compor a equipe: Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish e Cole Palmer.

A lista também tem o retorno do lateral Kyle Walker, que recuperou espaço no Manchester City, e deixou de fora mais uma vez o zagueiro Harry Maguire, do Manchester United.

- Lista de convocados:

Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace/ING), Jordan Pickford (Everton/ING), Nick Pope (Newcastle/ING)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/ING), Levi Colwill (Chelsea/ING), Marc Guéhi (Crystal Palace/ING), Ezri Konsa (Aston Villa/ING), Rico Lewis (Manchester City/ING), John Stones (Manchester City/ING), Kyle Walker (Manchester City/ING)

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Phil Foden (Manchester City/ING), Conor Gallagher (Atlético de Madrid/ESP), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest/ING), Angel Gomes (Lille/FRA), Kobbie Mainoo (Manchester United/ING), Cole Palmer (Chelsea/ING), Declan Rice (Arsenal/ING)