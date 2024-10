Antes repleto de vida, sul de Beirute está devastado pelas bombas israelenses

Há um mês, as ruas da grande periferia sul de Beirute estavam repletas de vida, com crianças brincando nas ruas e muitas pessoas nos cafés e lojas. Mas agora reina o silêncio neste reduto do Hezbollah, onde é possível ouvir apenas a explosão das bombas israelenses.

Apesar do mau cheiro que emana dos escombros acumulados nas esquinas, grupos de jovens em motocicletas, vestidos à paisana, vigiam a área, para garantir a entrada apenas dos moradores que desejam verificar se suas casas ainda estão de pé e retirar alguns pertences.

A desconfiança domina a área. Os bombardeios israelenses, que começaram em 23 de setembro, viraram uma guerra aberta com Hezbollah.