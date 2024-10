EUA afirma que chegou o momento de acabar com a guerra em Gaza

A estatal Agência Nacional de Notícias libanesa relatou "ataques inimigos intensos" em vários pontos de Tiro, o que provocou um êxodo dos moradores.

Além de Tiro, uma cidade outrora vibrante no Mediterrâneo, os bombardeios israelenses provocaram a fuga de parte da população do sul do Líbano.

O Hezbollah anunciou na terça-feira que lançou drones contra uma base militar perto de Haifa, no norte de Israel, e que destruiu sete tanques israelenses na fronteira.

O Exército de Israel ampliou os ataques ao sistema financeiro do Hezbollah e bombardeou os escritórios da empresa de microcréditos Al Qard al Hassan, vinculada ao movimento xiita.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram na terça-feira a morte na Síria de um funcionário responsável pelas "transferências de fundos do Hezbollah" e que encontraram um bunker do grupo com "dezenas de milhões de dólares".

Pelo menos 1.552 pessoas morreram no Líbano desde 23 de setembro, quando Israel começou a bombardear alvos do Hezbollah no país, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais.