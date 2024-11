Parque nos EUA pede que população não use lago salgado para 'marinar' perus de Ação de Graças

As autoridades advertiram a população dos Estados Unidos a não usar o Grande Lago Salgado, no estado de Utah, para colocar seus perus do Dia de Ação de Graças em salmoura, quando centenas de milhões de famílias se preparam para celebrar a data com um grande banquete.

A advertência veio depois que trabalhadores do parque em Utah encontraram uma ave flutuando, aparentemente depois que alguém a teria colocado na água para marinar nas vésperas das festividades desta quinta-feira.

"Este é o lembrete anual de não utilizar o Grande Lago Salgado para colocar o peru em salmoura", escreveram os administradores do parque estadual em suas redes sociais esta semana.