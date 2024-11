Presidente palestino anuncia substituto em eventual saída do cargo e afasta Hamas da disputa

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, 89, anunciou nesta quarta-feira (27) quem o substituiria interinamente quando o cargo ficar vago, e afastou o movimento Hamas de uma futura transição.

O mandato de Abbas terminou em 2009, mas ele resiste à pressão para que nomeie um sucessor ou vice-presidente.

Segundo a legislação palestina, o presidente do Conselho Legislativo Palestino (CLP) assume as rédeas da Autoridade Palestina em caso de vacância do poder. Mas o Conselho, no qual o Hamas tinha maioria, já não existe desde que Abbas o dissolveu oficialmente, em 2018, após mais de uma década de tensão entre o seu partido, Fatah, e o Hamas, que tirou a Autoridade Palestina do poder na Faixa de Gaza em 2007.