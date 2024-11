Lobista da Exxon Mobil é investigado por invasão hacker e vazamento de emails de ambientalistas

O FBI está investigando um consultor de longa data da Exxon Mobil pelo suposto papel da empresa em uma operação de invasão hacker e vazamento de informações que teve como alvo centenas dos principais críticos da companhia petrolífera, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto.

A operação envolveu hackers terceirizados que conseguiram invadir contas de e-mail de ativistas ambientais e outras pessoas, disseram fontes à Reuters.

O esquema teria começado no final de 2015, quando autoridades dos Estados Unidos alegam que os nomes dos alvos do ataque foram compilados pelo DCI Group, uma empresa de relações públicas e lobby que trabalhava para a Exxon na época, disse uma das fontes. O DCI forneceu os nomes a um detetive particular israelense, que, então, terceirizou a invasão, de acordo com a fonte.