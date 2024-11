Amorim critica Venezuela, mas Brasil 'deve lidar com quem está no poder'

No dia 16 de novembro, a socióloga gerou polêmica internacional ao xingar o magnata com palavrão durante um evento do G20 Social, realizado no Rio de Janeiro. Em meio a uma falha no som, Janja comentou que poderia ser "culpa do Elon Musk" e, na sequência, disse "fuck you, Elon Musk", ao lado do influenciador Felipe Neto. O ato foi interpretado como um ataque direto ao empresário, que deve liderar um departamento no futuro governo de Donald Trump, nos Estados Unidos.

Musk reagiu com ironia nas redes sociais e escreveu mensagem dando a entender que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marido de Janja, perderia a próxima eleição prevista para 2026. "Eles vão perder a próxima eleição."

O episódio gerou mal-estar diplomático e ampla repercussão na mídia internacional —muitos veículos destacaram a já conturbada relação entre Musk e o Brasil, especialmente devido às posições do bilionário em temas como desinformação e liberdade de expressão na plataforma X (antigo Twitter), de sua propriedade.

Assista abaixo ao UOL Entrevista na íntegra: