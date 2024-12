Indulto de Biden a seu filho, Hunter, revolta republicanos e preocupa democratas

"Durante meses, ele e seus porta-vozes da Casa Branca prometeram aos americanos que Hunter Biden não seria perdoado", lembrou nesta segunda-feira o senador republicano Tom Cotton, na Fox News.

"Agora sabemos que sua palavra não vale nada", acrescentou.

Para o republicano James Comer, as acusações contra Hunter "foram apenas a ponta do iceberg" e o presidente mentiu "do começo ao fim sobre as atividades corruptas de tráfico de influências de sua família".

"É lamentável que, em vez de reconhecer suas décadas de práticas erradas, o presidente Biden e sua família continuem fazendo de tudo para evitar prestar contas", acrescentou o congressista na rede X.

Os democratas temem que Trump use a decisão de Biden para justificar o perdão aos condenados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"O perdão dado por Joe a Hunter inclui os reféns do J-6 (6 de janeiro), que já estão presos há anos?", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social no domingo.