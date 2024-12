Ucrânia pressiona para se tornar membro da Otan, mas aliados evitam convite

A Ucrânia declarou que não se contentaria com nada menos do que a adesão à Otan para garantir sua segurança futura, com a aliança contornando, em uma reunião de ministros das Relações Exteriores nesta terça-feira, o pedido de Kiev por um convite imediato.

Em uma carta aos seus homólogos da Otan antes da reunião, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que um convite eliminaria um dos principais argumentos da Rússia para travar sua guerra: impedir que a Ucrânia se junte à aliança.

Embora a Otan tenha declarado que o caminho da Ucrânia para a adesão é "irreversível", a aliança não definiu uma data ou emitiu um convite. Diplomatas disseram que atualmente não há consenso entre seus 32 membros para fazer isso.