Barroso compara termo de juridiquês a Kama Sutra ao pedir linguagem simples no Judiciário

Durante a aula magna ministrada para estudantes de Direito da PUC de São Paulo, nesta segunda, 4, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, trocou o tom austero que empregou na abordagem inicial sobre 'ameaça de golpe de Estado no século XXI' por uma linha descontraída e suave, com toques de bom humor, ao falar do pacto por uma linguagem simples no Judiciário - programa que visa estimular uma comunicação mais direta em decisões judiciais e tornar a Justiça mais acessível à população.

O ministro defendeu que é preciso 'parar com esse negócio de achar que quem fala complicado é inteligente'. Ele apontou que, 'geralmente, quem fala complicado não sabe do que está falando'.

"Nós já temos problemas graves no Direito, que é por vezes uma terminologia muito esquisita. Nós somos capazes de dizer coisas do tipo: no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas elege-se um cabecel. É feio demais. Já temos embargos infringentes. Tem mútuo feneratício. Me perdoem, mas parece uma posição do Kama Sutra", comparou, arrancando gargalhadas dos estudantes.