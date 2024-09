'Todos os Poderes estão preocupados com o que está acontecendo', diz Marina, sobre queimadas

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, diz observar "sensibilidade muito grande" de parte do Congresso e órgãos do Judiciário com relação à emergência climática vivida pelo País, com recordes de seca e alto número de queimadas.

"Todos os Poderes estão preocupados com o que está acontecendo. O tom com certeza vai ser de diálogo, de colaboração", afirma.

Ao programa "Bom dia, ministra", da EBC, Marina Silva disse que o governo federal tem buscado envolver autoridades de órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público Federal (MPF). "Porque nós precisamos de medidas que sejam céleres", afirmou.