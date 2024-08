Peru lança manual de saúde para uso da 'droga de Deus'

LIMA, 20 AGO (ANSA) - Especialistas do Instituto Nacional de Saúde (INS) do Peru, em um guia de cinco pontos, oferecem recomendações sobre o uso seguro e consciente da ayahuasca, também conhecida como "droga de Deus", uma infusão com efeitos alucinógenos obtida a partir do cozimento de ervas que crescem na floresta amazônica, bebida sagrada da Igreja do Santo Daime.

Uma experiência proibida em muitos países ocidentais, incluindo a Itália, mas que no Estado andino se transformou em um motor do turismo e da proteção dos povos indígenas da Amazônia.

Assim, enquanto se multiplicam as chegadas de turistas em busca de iluminações místicas e aventuras psicotrópicas na selva peruana, o INS achou por bem divulgar um manual na plataforma oficial do governo, alertando que a "ayahuasca, quando usada corretamente e no contexto certo, pode trazer benefícios à saúde, mas seu uso deve ser acompanhado de um conhecimento aprofundado".