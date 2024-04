Dezenas de milhares de húngaros saem às ruas contra Orbán - Manifestantes marcham em Budapeste liderados por adversário do premiê húngaro. Péter Magyar, antigo aliado do governo, diz que seu novo movimento político unirá esquerda e direita contra líderes corruptos do país.Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Budapeste neste sábado (06/04) em protesto contra o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, lideradas por um adversário dele.

Péter Magyar, um jurista e antigo diplomata que até recentemente tinha ligações estreitas com o governo, lançou um movimento político em fevereiro que busca destronar o líder populista após 14 anos no poder. Ex-marido de uma ex-ministra de Orbán, ele afirma que corrupção e clientelismo estão arraigados entre os líderes da Hungria.

Nas ruas da capital húngara, seus apoiadores marcharam até o prédio do Parlamento nacional, com alguns deles gritando: "Não temos medo" e "Orbán, renuncie!". Muitos usavam as cores nacionais vermelho, branco e verde e agitavam a bandeira húngara.