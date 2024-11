Que cenários Harris ou Trump podem enfrentar no Congresso? - Americanos vão às urnas não só para escolher o próximo presidente, mas também deputados e senadores. Pesquisas indicam disputa acirrada por ambas as Casas.Os americanos vão escolher seu próximo presidente nesta terça-feira (05/11). O poder que o candidato eleito terá para aprovar leis e passar suas políticas vai depender diretamente do resultado da eleição para o Congresso, que acontece simultaneamente. A maior parte das cadeiras está em disputa, o que pode transformar o jogo político entre Executivo e Legislativo nos próximos dois anos.

Assim como no Brasil, o Congresso dos EUA tem duas Casas: a Câmara dos Representantes e o Senado. No trâmite legislativo americano, o rito é parecido com o brasileiro, que obriga uma lei a passar por deputados e senadores antes de chegar ao presidente.

A Câmara é composta por 435 parlamentares que representam o mesmo número de distritos eleitorais do país. Cada estado tem direito a uma quantidade de representantes , de acordo com o tamanho de sua população. Os deputados são eleitos a cada dois anos. Ou seja, todas as cadeiras serão renovadas agora, e também em 2026.