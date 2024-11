Muito antes de Biden, Roosevelt já tinha desbravado Amazônia

Em 27 de março de 1914, o ex-presidente americano se feriu numa pedra. Sua perna infeccionou e ele teve que ser operado às pressas, na casa de um seringueiro. Desesperado, chegou a suplicar a Rondon que seguisse viagem e o deixasse para trás. "Em vários aspectos, o verdadeiro herói da expedição foi o médico José Antônio Cajazeiras. Se não fosse ele, Roosevelt teria morrido. Fez duas operações em condições bastante precárias", elogia o jornalista americano Larry Rohter, autor de Rondon: Uma biografia (Objetiva, 2019).

Não bastasse, o ex-presidente americano ainda contraiu malária e sofreu com furúnculos pelo corpo. Nos últimos dias, não conseguia mais sentar e teve que ser conduzido de bruços sobre uma maca. Resultado: chegou a Manaus, a última parada da expedição, 30 quilos mais magro. Para não pegar malária, Rondon tomava, antes de cada refeição, uma dose de quinina. Naquele ano, quando lançou Nas selvas do Brasil (Through the Brazilian wilderness, no original), Roosevelt se referiu à Floresta Amazônica como "natureza infernal". Morreu no dia 6 de janeiro de 1919, de ataque cardíaco. Tinha 60 anos.

Roosevelt dedicou o livro a Rondon: "brilhante" e "intrépido" foram alguns dos adjetivos usados. Comparou os mosquitos a "pragas noturnas", descreveu o tamanduá-bandeira como "gigante comedor de formigas" e denominou as piranhas de "os peixes mais ferozes do universo". "Das muitas imagens que analisei no Museu de História Natural, não vi nenhuma do Roosevelt dentro d'água. Seria medo de piranhas?", indaga o historiador Sérgio Luiz Augusto de Andrade de Almeida, autor do livro Expedição científica Roosevelt-Rondon – Um ex-presidente americano e um coronel do exército brasileiro em uma odisseia pelos sertões do Mato Grosso e Floresta Amazônica (Paco Editorial, 2018).

"De todos os animais da fauna brasileira, nenhum incomodou mais o ex-presidente do que os mosquitos. Em várias imagens, aparece usando um chapéu de caçador com uma rede cobrindo o rosto. Dizia que os insetos eram o verdadeiro perigo da selva". Outro título inspirado na expedição foi O Rio da Dúvida – A sombria viagem de Theodore Roosevelt e Rondon pela Amazônia (Companhia das Letras, 2007), da americana Candice Millard.

Terminada a expedição, o rio da Dúvida foi rebatizado de Roosevelt. É tão caudaloso que, em 2018, Bruno Barreto tentou transformá-lo em locação, mas não conseguiu. O jeito foi rodar O hóspede americano em outros cenários, como a Chapada dos Guimarães (MT). Na minissérie, Aidan Quinn interpreta Roosevelt e Chico Diaz, Rondon. "Ninguém morreu, mas chegamos perto várias vezes", brincou o ator americano, por ocasião das filmagens. Um pequeno afluente também mudou de nome. Virou Kermit, em homenagem ao filho do ex-presidente.

"Nem Rondon, o maior conhecedor de rios da Amazônia, encontrou, antes ou depois, um rio tão difícil de ser explorado", analisa o sociólogo José Augusto Drummond, professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB) e autor do artigo Roosevelt e Rondon desvendam um rio amazônico. "Bem, se o objetivo de Roosevelt era experimentar nossa natureza selvagem, acho que ele foi plenamente alcançado".