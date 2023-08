Governo Lula teme proposta que indeniza ruralistas por terra indígena

No voto apresentado em junho, o ministro Alexandre de Moraes foi contra o marco temporal, mas defendeu indenizações aos donos de áreas desapropriadas. O governo vê riscos aos cofres públicos. Há expectativa e apreensão entre indígenas sobre o voto de Cristiano Zanin, o novo ministro do STF, que já se reuniu com diferentes interessados no julgamento. Entre eles a ministra Sônia Guajajara e a senadora Teresa Cristina, da bancada ruralista, que apoia o marco.

Super-rico paga metade do IR da classe média. No Brasil, cerca de 20 mil pessoas compõem a fatia da população que inclui os 0,01% mais ricos. Eles acumulam, em média, cada um, R$ 151 milhões de estoque de riqueza (o patrimônio menos as dívidas). Carlos Madeiro escreve que os super-ricos entre os brasileiros pagam apenas metade do percentual de Imposto de Renda da Pessoa Física, comparando a algumas faixas da classe média.

Na outra ponta, a da extrema pobreza, estão 7,6 milhões de brasileiros que mal conseguem sobreviver com renda per capita de R$ 150 por mês, ou menos. Os dados serão apresentados nesta quarta (30) pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, a partir das 9h30, no Salão Nobre do Congresso Nacional. Leia aqui. Reinaldo Azevedo escreve sobre os novos tributos para offshores e fundos exclusivos que vão atingir a parcela da população mais endinheirada. "Ser bilionário no Brasil é uma barra!", afirma.

Contra os escândalos, a pauta dos costumes. Em Brasília, na sede do seu partido, o PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu assessores e advogados na terça (29) a fim de se preparar para depor à Polícia Federal amanhã. Carla Araújo escreve que o advogado Frederick Wassef, que representou a família Bolsonaro em investigações anteriores, não foi chamado dessa vez.

Wassef também depõe à PF na quinta (31) por ter recomprado um relógio Rolex que auxiliares do ex-presidente venderam durante viagem aos EUA, no começo deste ano. O advogado teve quatro celulares apreendidos por policiais em São Paulo, no dia 16 de agosto. Pressionados pelas investigações, Bolsonaro e aliados ressuscitaram a pauta dos costumes, condenando o aborto e as drogas, a fim de desviar o foco do escândalo das joias.

O cheiro indescritível da morte para limpar. No caso das mortes violentas, o cadáver é recolhido e levado ao IML (Instituto Médico Legal). A casa precisa ser limpa, o sangue gruda no chão, nas paredes, e precisa ser removido com cuidado. Reportagem do UOL entrevistou Clícia Mulet, que trabalha em empresa especializada, em São Paulo, na limpeza de ambientes com risco biológico.