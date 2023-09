'Rock in Rio da literatura' reúne Lázaro Ramos, Conceição Evaristo e mais

Esta é a versão online da newsletter Nós Negros enviada hoje (1º). Quer receber o pacote completo, com a coluna principal e mais informações, no seu e-mail nas próximas semanas? Cadastre-se aqui.

A Bienal do Livro do Rio, o maior evento literário da cidade, chega a sua 40ª edição com atividades para todos os gostos. Além de comprar novos livros, os frequentadores vão assistir a palestras com seus autores favoritos, conferir encontros inéditos e participar de debates sobre diferentes temas.