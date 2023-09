Douglas Belchior - É preciso dizer que se trata de violências de Estado, no plural. As polícias são uma face disso. Talvez a mais explícita, mas o Estado é o promotor de diversas violências. A polícia coloca o projeto em prática. Essa forma de atuar não muda e já atravessou todo o pós-abolição. Na medida em que o Estado e as polícias se organizaram, a violência tomou novas faces, atualizou justificativas, mas é a mesma que se posiciona contra a população negra. Então, não é regra a comoção quando uma criança é assassinada ou uma senhora de 72 anos é executada com crueldade. Esses são casos que fogem à regra e que nos ajudam a tratar do tema publicamente e iluminar o dia a dia. Nele, mães choram e pequenos levantes de resistência em becos, bairros periféricos se multiplicam. Isso acontece toda semana, mas sem visibilidade. A morte causada por 12 tiros na cara da Yalorixá, que é uma alta autoridade religiosa numa comunidade de terreiro, é comparável à de um bispo da igreja católica, das grandes igrejas evangélicas, ou de um rabino importante. É exatamente essa dimensão de gravidade que não foi atribuída ao fato. Mãe Bernadete estava formalmente protegida pelo Estado. Onde está a responsabilização? Onde está a prioridade absoluta quando a gente identifica 640 crianças baleadas e mortas em poucos anos só no Rio de Janeiro?

Qual a sua avaliação sobre as mobilizações que resultaram nos atos do Dia Nacional de Lutas dos Movimentos Negros pelo Fim da Violência Racista da Polícia, de 24 de agosto?

Lamentavelmente, continua sendo mais importante para nós do que para toda a sociedade. O que aconteceu foi histórico e proporcional às manifestações que organizações tradicionais de esquerda convocam. Conseguimos colocar na rua atos em 26 das 27 capitais do país. E isso não teve a repercussão condizente ao tamanho da mobilização e, mais, diante da gravidade do tema. Isso mobilizou apenas parte do setor progressista que se manifestou sem a ênfase necessária. O fato objetivo é que os movimentos negros vêm cumprindo seu papel histórico de não se calar diante da barbárie, num exercício permanente combate à naturalização dessas mortes. Nós não naturalizamos.

Você considera que existe uma resistência ao reconhecimento do protagonismo político do Movimento Negro?

Há uma resistência deliberada. Isso é um desafio a qualquer possibilidade de democracia. Há muito tempo, o Movimento tem atuado em rede de alcance nacional em momentos muito importantes da trajetória brasileira, fazendo incidências políticas de altíssimo nível em períodos nevrálgicos da história. Na Frente Negra Brasileira, na resistência às ditaduras, na redemocratização, no debate constitucional, na luta por políticas sociais no pós-Constituição, nas grandes manifestações na Constituinte, nas marchas Zumbi dos Palmares de 1995 e 2005, na Marcha de Mulheres Negras (2015), na atuação da Coalizão Negra por Direitos. São articulações históricas em prol da democracia de fato, porque ela só é se for para todos. E ela nunca foi para a metade da população brasileira.

Muito do que você mencionou ocorreu por força da atuação em rede. Essa é uma marca?