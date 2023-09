Siga UOL Notícias no

Entretanto, as redes sociais, assim como a internet, facilitaram e muito o acesso a conteúdos impróprios para crianças. Neste sentido, escola, pais e responsáveis precisam estar atentos ao que os filhos acessam e manter sempre um canal de diálogo com eles.



Recentemente a Companhia Suave apresentou uma peça musical para alunos de uma escola municipal no Rio de Janeiro. A peça causou polêmica e ganhou as redes sociais após a postagem de um vídeo em que uma atriz, usando uma máscara de cavalo, dança um funk de cunho sexual.



Após a repercussão, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se manifestou demonstrando indignação com a apresentação. A Secretaria de Educação no município abriu uma sindicância para investigar o caso. Os diretores das escolas onde aconteceram as apresentações foram afastados do cargo.

Me parece que o que aconteceu na escola foi uma falta de tato, falta de bom senso e, talvez, uma falta de diálogo maior entre os educadores e a companhia de teatro. Uma falta de entendimento do que é ou não é adequado para aquela faixa etária.