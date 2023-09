Caçada a um homem perigoso: por onde o brasileiro foragido já foi visto

Veja aqui onde ele já foi visto. Na cidade de Pocopson Township, invadiu uma casa, depois se escondeu em área próxima a um jardim botânico, e mais tarde a 35 km do local de partida, onde chegou de van. Danilo foi sendo filmado durante a fuga que desafia as autoridades norte-americanas. Reportagem da Folha de S. Paulo mostra as imagens e as datas de cada trajeto. O brasileiro está na lista vermelha de procurados da Interpol e a recompensa pela captura subiu de valor.

STF julga os primeiros golpistas amanhã. Em 8 de janeiro, o vandalismo aos prédios dos Três Poderes foi generalizado, mas no STF (Supremo Tribunal Federal) a destruição promovida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foi mais intensa. É lá que começam a ser julgados na quarta (13), às 9h30, quatro das centenas de réus acusados pela Procuradoria Geral da República.

Para os ministros, a tendência é de condenação. Veja quem são os quatro réus. Três deles estão presos e todos respondem por cinco crimes, entre eles golpe de Estado e dano qualificado pela violência. As provas incluem vídeos e material genético nos destroços. A defesa dos acusados afirma que a denúncia não individualiza os atos de destruição. Leia aqui.

As regalias e os crimes de Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid deixou no sábado (9) a cela onde esteve preso desde maio e colocou tornozeleira eletrônica. Com o acordo de delação premiada homologado, Cid foi afastado de suas funções no Exército, mas mantém benefícios como salário, moradia e plano de saúde, informa Carla Araújo. A decisão do general Tomás Paiva, comandante do Exército, levou em conta que ainda não há condenação para o oficial, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para a Polícia Federal, as informações de Cid vão alimentar pelo menos quatro investigações sobre crimes no governo Bolsonaro: falsificação da carteira de vacina; pagamentos suspeitos, em dinheiro vivo, para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder e venda de presentes de alto valor recebidos pelo ex-presidente.

Os estragos da mineração ilegal na floresta. Em um ano e meio, de janeiro de 2021 a junho de 2022, foram extraídas do Brasil 158 toneladas de ouro. Quase 30% tiveram origem em operações irregulares, sem permissão para mineração ou fora da área permitida. O ouro ilegal triplicou em terras brasileiras, segundo a Agência Nacional de Mineração, entre 2019 e 2021.