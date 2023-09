Brasil tem 97 universidades em ranking das melhores da América Latina

Das 13 universidades que o Brasil possui entre as 50 melhores da América Latina, 12 são públicas. A Unicamp subiu esse ano para a terceira posição. Unesp, UFGM e PUC-Rio também estão entre as 35 que melhoraram de posição, enquanto 31 instituições perderam pontos, como a UFRGS (18º lugar) e a UFPE (48º). "O sucesso do Brasil é fundamentado no excelente conhecimento do corpo docente e pelo desempenho excepcional em pesquisa, tanto em termos de volume quanto de colaboração e qualidade", diz a QS. Veja o sobe e desce do ranking.

Cristiano Zanin vota sobre a tentativa de golpe. O julgamento dos primeiros réus dos atos golpistas de 8 de janeiro será retomado nesta quinta (14), no plenário do Supremo Tribunal Federal, com o voto do ministro Cristiano Zanin. Na quarta (13), foi notável a divergência de posições entre o relator, Alexandre de Moraes, e o revisor, Nunes Marques, em relação aos tipos de crimes cometidos e pena a ser imposta ao réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, preso em flagrante em ataque ao Senado.

Carolina Brígido escreve que a definição da pena, no caso de condenação aos acusados, será um trabalho complexo, com potencial para gerar debate. Para Reinaldo Azevedo, se depender do ministro Nunes Marques, o criminoso será reprimido com um puxão de orelhas em liberdade.

Ciclone e frente fria chegando. Serviços de meteorologia anunciaram a formação de mais um ciclone extratropical na madrugada e manhã de quinta (14) na costa do Rio Grande do Sul, do sul ao norte do estado. O fenômeno vai ocorrer sobre o oceano Atlântico, após passagem de frente fria sobre o continente.

Quando o ciclone se afastar da costa, a frente fria vai em direção ao Sudeste e o Centro-Oeste, causando queda de temperatura e chuvas em São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Na semana passada, as chuvas causaram inundações em dezenas de cidades gaúchas, provocando 47 mortes e deixando cerca de 900 pessoas feridas. O número de desalojados e desabrigados passa de 25 mil.

Abate de fêmeas bovinas faz cair o preço da carne. Em todos os cortes pesquisados pelo IBGE, o preço das carnes anda em queda no Brasil. O filé mignon está 17% mais barato. A mudança não surpreendeu o agronegócio, e um dos motivos para a oferta maior do produto, e a consequente baixa no valor de mercado, é o aumento do abate das fêmeas bovinas.